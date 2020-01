Paura alla Magliana, fuga di gas: strada chiusa, farmacia evacuata

Paura alla Magliana oggi pomeriggio. Poco dopo le 14 la Sala Operativa del Comando di Roma dei vigili del Fuoco ha inviato in via Pian due torri il Nucleo Nbcr e il Funzionario di Guardia per un intervento relativo ad una fuga di gas dovuta ad una rottura accidentale durante alcuni lavori stradali. A scopo precauzionale è stato interdetto l'accesso alla via ed evacuata una farmacia nei pressi della perdita, Veniva richiesto sul posto personale dell'Italgas. © RIPRODUZIONE RISERVATA