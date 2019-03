Roma, litiga con dei ragazzi, 50enne colpito da pugno cade e sbatte la testa: è gravissimo

Ultimo aggiornamento: 10:52

Unsferrato con violenza da un ragazzo con cui stava parlando: un 55 enne italiano è caduto a terra sbattendo la nuca e ora è in pericolo di vita. E' accaduto ieri verso le 20 a. Sul posto i carabinieri di Roma Tor Pignattara e quelli del Nucleo operativo Roma Casilina. Secondo le testimonianze raccolte l'uomo stava parlando con un gruppo di giovano quando è rimasto coinvolto in una lite.Uno di loro gli ha ha scagliato un pugno violento al volto facendolo cadere all'indietro. Poi si sono allontanati. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi, con un'ambulanza è stata trasportato all'ospedale Vannini e poi da lì al San Giovanni in codice rosso per un subire un intervento chirurgico. Sul posto per i rilevi anche i carabinieri del Nucleo investigativo di via in Selci.