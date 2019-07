Roma, lite familiare finisce nel sangue: 56enne accoltella il fratello e ferisce la madre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Problemi di convivenza e dissidi familiari sono alla base dello scontro che ieri sera a Roma è culminato con 4. A sferrare i colpi alla testa e all’addome del fratello è stato un 56enne romano, immediatamente arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile con l’accusa di tentato omicidio.I fatti sono avvenuti nell’abitazione in via Adolfo Giaquinto, nella zona di Torre Spaccata, dove l’arrestato convive con la vittima, un 53enne romano, e l’anziana madre. È stata la donna ad allertare un altro figlio. I militari, intervenuti su richiesta del terzo fratello preoccupato, hanno trovato il 56enne in evidente stato di alterazione psicofisica, ancora con il coltello insanguinato in mano.L’uomo ha lasciato subito l’arma ed è stato bloccato. In un’altra camera, hanno trovato la vittima con ferite alla testa, all’addome e ad una gamba, e l’anziana madre con una ferita alla mano, che si è procurata nel tentativo di dividere i figli. I feriti sono stati soccorsi e portati al pronto soccorso dell’ospedale Vannini. Il 53enne è stato ricoverato con prognosi di 40 giorni e non è in pericolo di vita. La madre, sotto choc, è stata medicata e ne avrà per 7 giorni. L’aggressore è stato portato a Regina Coeli.