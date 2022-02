Lunedì 28 Febbraio 2022, 07:38

Sposarsi un giorno a Roma o nel Lazio, scegliere delle wedding planner del territorio, affidarsi nell'organizzazione della cerimonia alle aziende che qui hanno iniziato a lavorare ma che sono state penalizzate negli ultimi due anni dalla pandemia indotta dal Covid e ricevere un contributo dalla Regione Lazio che pensa oggi alle coppie e alle imprese piegate dalla crisi. Arrivano così 10 milioni di euro a sostegno di tutta la filiera per rilanciare il settore ma anche per sostenere giovani e meno giovani che decidono di convolare a nozze o legarsi con le unioni civili. Si chiama Nel Lazio con amore il nuovo bando che prevede il rimborso di 2 mila euro per coppie, italiane e straniere, e dunque residenti anche fuori Regione che hanno contratto o contrarranno matrimonio od unione civile scegliendo questo territorio dal primo gennaio al 31 dicembre prossimo.

Matrimoni, crollo storico nel 2020: uno su 5 è con cittadini stranieri



LA FILIERA

Il contributo che si potrà richiedere andrà a coprire le spese sostenute nelle aziende regionali della filiera del wedding. E dunque si potrà chiedere il contributo per l'acquisto delle bomboniere, per il noleggio di auto da cerimonia, per l'acquisto di abiti e accessori e anche per gli addobbi floreali o per i servizi di catering e ristorazione. Non solo, tra le spese che potranno essere coperte anche quelle legate alla preparazione della cerimonia - come i servizi di acconciatura e trucco - il viaggio di nozze nonché l'affitto di sale e location per la cerimonia e il seguente banchetto. Ad essere premiate anche quelle coppie che per immortalare il giorno più bello sceglieranno videomaker o fotografi del territorio che si affideranno alle tipografie laziali per la stampa delle partecipazioni, che sceglieranno artisti per l'animazione e lo spettacolo della festa con un'attività o una partita Iva aperte nel Lazio. Insomma dalla A alla Z purché, appunto, si scelgano le realtà imprenditoriali del settore attive da Roma a Latina, da Frosinone a Viterbo e in sostanza in tutte le province. E naturalmente le location da favola presenti nel nostro territorio. Dal Castello di Bracciano, ad esempio, meta spesso di matrimoni famosi (tra gli altri quello di Eros Ramazzotti con Michelle Hunziker e Tom Cruise con Katie Holmes) oppure quello di Tor Crescenza che la principessa Sofia Borghese mise a disposizione di Francesco Totti e Ilary Blasi. Ma di posti incantati, in provincia di Roma e nel Lazio, ce ne sono tantissimi: le Dune di Sabaudia, le terrazze dei Castelli romani con vista sulla Capitale, i borghi storici (come Ceri, sull'Aurelia, o quelli della valle dell'Aniene) fino naturalmente alle ville dell'Appia Antica. C'è solo l'imbarazzo della scelta.

«Il bando è pensato e voluto per sostenere un settore che ha sofferto in modo particolare la crisi economica - commenta il Governatore Nicola Zingaretti - Un nuovo e importante investimento che abbiamo messo in campo con un occhio rivolto anche al comparto turistico, nella consapevolezza e con l'orgoglio di poter vantare, in ogni parte della nostra Regione, tantissime location tra le più magiche e affascinanti al mondo grazie a un patrimonio artistico e culturale ineguagliabile». Ciascuna coppia potrà chiedere il rimborso di massimo cinque documenti di spesa mentre il contributo sarà concesso secondo una procedura a sportello e le domande potranno essere presentate dal 28 febbraio al 31 gennaio 2023 (salvo esaurimento anticipato dei fondi). Un modo per rilanciare il turismo anche matrimoniale. Basti pensare che dalle oltre 15 mila coppie sposate nel 2019 si è sceso a meno di 9 mila in epoca Covid. «Facciamo ripartire un settore fermo da troppo tempo: negli ultimi due anni tutta la filiera del wedding ha sofferto una contrazione importante a causa della pandemia aggiungono Valentina Corrado, assessore al Turismo e Paolo Orneli, responsabile dell Sviluppo Economico - Vogliamo premiare le eccellenze regionali e aiutarle a ripartire con il piede giusto con un provvedimento di sostegno alla ripresa economica».