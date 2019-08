Lei vuole lasciarlo e lui le dà un pugno al torace, grave 41enne colpita dal marito a Lanuvio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con unle avrebbe rotto una costola e causato il collasso di un polmone. Sarebbe questo l'epilogo della lite tra una coppia di coniugi romeni a Lanuvio La donna, 41 anni si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale dei Castelli in gravi condizioni sostenendo di essere stata colpita dal marito a cui aveva comunicato la sua intenzione di lasciarlo. Sempre a suo dire, l'uomo l'avrebbe colpita con un pugno al torace ferendola gravemente.Mentre i medici la sottoponevano ad un esame radiodiagnostico che confermava la temuta ipotesi del collassamento di parte di un polmone, sono stati informati i carabinieri che hanno iniziato ad indagare per verificare la versione fornita dalla donna. Tra i due non vi sarebbero altri episodi di violenza denunciati dalla donna.