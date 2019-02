Roma, torna dalla vacanze e trova un ladro in casa: è il suo vicino

Ultimo aggiornamento: 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sorprende il ladro che sta rovistando in casa sua e scopre che si tratta del vicino di casa. Amaro rientro in Italia per una commerciante di 59 anni che aveva trascorso una settimana in Gran Bretagna. Nel tornare nella sua villetta in un complesso residenziale di Tor San Lorenzo, si è accorta che la porta era aperta ed era accesa la luce della camera da letto. Dopo aver urlato: «Chi c'è», ha notato una figura maschile che si aggirava al piano superiore con una torcia. Sentiti i rumori al piano terra, il ladro si è chiuso in una stanza. A quel punto la proprietaria di casa ha chiamato i carabinieri e il padre che abita nello stesso comprensorio.Dopo essere uscita in giardino, si è fatta coraggio ed è rientrata nella villetta. In quel momento ha visto il ladro uscire dalla stanza per guadagnare l'uscita e si è accorta di conoscere quella persona: era il suo vicino di casa, un tunisino di 48 anni. La donna ha tentato di braccarlo ma l'uomo è riuscito a fuggire, salvo poi simulare dopo pochi minuti il rientro in casa sua ancora con la torcia in mano. Una scena che alla 59enne vittima del furto è sembrata surreale. La donna ha accusato il vicino di avergli rubato il casa, ma lui ha negato ogni addebito. La sera stessa la signora è andata a sporgere denuncia alla caserma dei carabinieri facendo nome e cognome del tunisino. Ora i militari stanno indagando per raccogliere elementi utili a confermare o meno la versione della 59enne ed eventualmente procedere con la denuncia a piede libero nei confronti dell'uomo.Magro il bottino: da un cassetto della camera mancavano solo due catenine d'oro e cento euro. Resta il mistero su come il ladro possa essere entrato in casa: non c'erano segni di effrazione nella porta d'ingresso, ma la proprietaria di casa ha trovato una chiave doppione sul muretto della cucina. Come aveva fatto il ladro a procurarsi quella chiave? Sarà anche questo un mistero che i carabinieri dovranno risolvere.