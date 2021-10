Roma, perde il controllo dell’auto e si schianta contro guard rail: morto 33enne

Venerdì 8 Ottobre 2021, 13:02

Ancora sangue sulle strade della Capitale. Questa mattina l’ennesimo incidente mortale. Un uomo di 33 anni ha perso il controllo della sua Fiat Punto per cause ancora da chiarire. Dopo aver sbandato ed urtato il guard rail è finito fuori dall’abitacolo. Inutili i soccorsi del 118, è morto sul colpo. L’incidente, poco dopo le 7.30, è avvenuto in via Santa Maria di Galeria, tra Boccea e Osteria Nuova. Tra le cause c’è anche l’ipotesi di un malore. Sul caso indagano gli agenti del Gruppo Montemario che hanno proceduto con i rilievi scientifici del caso. Sul posto non sono state trovate altre vetture coinvolte. Ma la dinamica è ancora tutta da chiarire.