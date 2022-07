Roma, paura per un incendio: almeno tre palazzine evacuate alla Balduina

Almeno tre palazzine sono state evacuate da carabinieri e polizia in via Papiniano, alla Balduina, dove nel pomeriggio di oggi si è sviluppato un vasto incendio. Paura tra i cittadini che hanno visto le fiamme lambire le abitazioni e hanno dovuto fare i conti con una fitta nube di fumo. La miccia sarebbe partita nell’area verde della Pineta Sacchetti. La linea del fuoco si è propagata velocemente fino al Parco del Pineto, alla Balduina. Il fuoco ha raggiunto palazzo e abitazioni nel quartiere dove è stato necessario evacuare diverse famiglie. Gli agenti della polizia stanno aiutando gli anziani a uscire dagli appartamenti minacciati dalla fiamme. Una cappa di fumo e cenere ha ricoperto tutto il quadrante. Le operazioni di spegnimento dei vigili del Fioco sono tutt’ora in corso.