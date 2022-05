Venerdì 13 Maggio 2022, 18:48 - Ultimo aggiornamento: 19:27

Incendio sotto al Ponte della Musica. Una colonna di fumo nero si è alzata vicino a dove si stanno giocando gli Internazionali di tennis, con migliaia di appassionati in appresione. Si tratterebbe di sterpaglie che hanno raggiunto due baracche in via Capo prati. Non c'è stato alcun ordine di evacuazione, ma c'è molto fumo. Nessun problema nei circoli della zona.