Dramma verso le 20 di giovedì nel palazzo in via Pineta Sacchetti 85. Per cause da accertare è divampato un incendio al primo piano e una donna anziana è rimasta gravemente ustionata: ora è ricoverata in prognosi riservata. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, che si occupa delle indagini. © RIPRODUZIONE RISERVATA