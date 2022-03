Giovedì 10 Marzo 2022, 00:07 - Ultimo aggiornamento: 08:37

Il solito tragitto, lavoro casa. Diciassette chilometri che ormai conosceva a memoria. Ma l’altra notte il viaggio in auto di Simone Porrini, 21 anni ancora da compiere, si è fermato contro un muretto di via Fratelli Gualandi, non lontano dall’Albuccione a Setteville di Guidonia. Per cause ancora da accertare, intorno all’una e trenta della notte tra martedì e mercoledì ha improvvisamente perso il controllo della sua auto che è capottata ed è andata a schiantarsi contro la recinzione di blocchetti di tufo di una cabina elettrica.

Un impatto micidiale che non gli ha lasciato scampo, nemmeno dopo la disperata corsa in ambulanza al policlinico Umberto I. Il ragazzo, ex calciatore della società sportiva Setteville Case Rosse, era ancora cosciente quando i primi soccorritori, un equipaggio del 118 e i carabinieri della caserma di Tivoli Terme, sono arrivati sul posto. Ma il suo cuore ha smesso di battere per sempre alle 3.45 mentre era steso su una barella in attesa di un intervento.

L’ALBERGHIERO

Sul muro i segni del danneggiamento, sull’asfalto i pezzi della sua Toyota Aygo e calcinacci: i motivi per cui Simone abbia sbandato paurosamente non sono ancora chiari. Sott’accusa la velocità, ma anche la stanchezza, forse un colpo di sonno dopo le ore trascorse a servire in un locale nel centro di Tivoli. Difficile pensare che avesse bevuto o fatto uso di droghe, «Simone - dice chi lo conosceva - era uno sportivo, un ragazzo sano ed equilibrato». Sul corpo del ventenne è stato disposto un esame autoptico esterno, la salma rimessa a disposizione dei familiari per i funerali che si svolgeranno già oggi pomeriggio nella chiesa di Santa Maria a Setteville. Almeno per il momento non sembrano emersi elementi che possano pensare al coinvolgimento di altri veicoli, ma gli investigatori dell’Arma stanno cercando testimoni ed eventuali immagini registrate da videocamere nella zona, specie quelle del vicino distretto sanitario in prossimità del quale è avvenuto l’incidente.

Il ragazzo avrebbe compiuto 21 anni il 21 aprile, lascia la mamma Stefania e il papà Elio. Era il più piccolo della famiglia, aveva due sorelle più grandi. Si era diplomato all’istituto Alberghiero di Palombara Sabina e da dicembre scorso lavorava al bar “Ariston”, nella centralissima piazza Garibaldi di Tivoli. L’altra sera aveva staccato intorno alla mezzanotte e un quarto. «Sto tornando», l’ultimo messaggio alla madre, poi lo schianto quando mancavano una manciata di chilometri da casa.

«STAVA BENE»

Sabrina, del bar Ariston, è ancora sotto choc. Non riesce a credere che Simone non ci sia più. Erano stati insieme fino a pochi minuti prima, lui aveva aspettato che lei chiudesse il locale per darsi la buonanotte. «Simone era un ragazzo sempre disponibile, di buon umore, sempre sorridente e davvero molto simpatico - racconta . Questo era il suo primo lavoro. Ma ci sapeva fare con i clienti perché era carismatico. Si faceva apprezzare da tutti i clienti. Siamo sconvolti». Sabrina probabilmente è l’ultima ad averlo salutato. «È stata una serata trascorsa via tranquilla tra lavoro, chiacchiere e risate. Era lucido, stava bene». Increduli gli amici. «Simone – ricorda una cara amica - sapeva stare accanto quando avevi un problema. Era profondo e mai superficiale. Solare e sensibile». Il sindaco di Guidonia ha espresso il proprio cordoglio, a nome della città, alla famigia del ragazzo. Nella Capitale è la ventiquattresima vittima di un incidente stradale.

Messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia Porrini sono arrivati anche dal mondo del calcio dilettantistico di tutta l’area a Nord Est di Roma, da Guidonia fino a Tor Lupara. Simone aveva mosso i primi passi con il pallone nella Asd Setteville Case Rosse, dalla scuola calcio fino alla Juniores, vincendo i campionati di categoria nei Giovanissimi, Allievi e Juniores provinciali.