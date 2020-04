Indagini da svolgere, fiabe da ascoltare: per i più piccoli arriva "Gioca con la Polizia"

Ultimo aggiornamento: 12:14

Laa servizio dei più piccoli, per farli giocare - ma soprattutto imparare - in questi giorni in cui l’emergenza daimpone a tutti di restare in casa. Si chiamala campagna ideata per i bambini che prevede sul sito www.poliziadistato.it il caricamento di attività ludiche ma anche fumetti, giochi investigativi e approfondimenti su temi come il rispetto delle regole, la solidarietà, la sicurezza, l'amicizia.I bambini potratto cimentarsi nei giochi pensati appositamente per loro, divertirsi con le vignette che ogni settimana verranno proposte loro e da queste realizzare disegni, scrivere letterine o preparare dei "collage" che potranno poi essere fotografati e inviati all'indirizzo mail andratuttobene@poliziadistato.it. I lavori più belli della settimana saranno pubblicati ogni sabato nella sezione: “Scopriamo chi ha vinto questa settimana!”I protagonisti saranno i super eroi della legalità, già noti a molti ragazzi grazie all’iniziativa, giunta ormai alla sesta edizione. Ogni giorno, poi, sul suo profilo Facebook, i bambini potranno trovare le vignette con le storie dei personaggi nella loro quotidianità. Come trascorrono il tempo tra telefonate con gli amici, giochi creativi, piccoli lavori domestici e tanto buon umore per affrontare questo periodo a casa.Spazio alla creatività inoltre: nella sezione “Coloriamo insieme!” i piccoli tanti disegni da colorare a mano o direttamente sullo schermo del tablet e dello smartphone, proposti di settimana in settimana per non annoiarsi e lavorare di fantasia. Consaranno, infine, proposti video divertenti del poliziottomentre nella sezionesaranno proposte fiabe per i più piccoli.