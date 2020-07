Anatemi e fulmini. Dal passare una notte insonne in preda a un attacco intestinale all'assalto delle cavallette.Gianpiero Cioffredi nella vita fa il presidente dell'Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio. E ha subito il furto del suo motorino. E così su Facebook si è sfogato mandando una serie di maledizioni al ladro: la casa allagata di notte ma anche pene corporali nelle parti intime. Come dire: hai voglia a presidiare la sicurezza e la legalità, se poi si perdono le staffe (e il motorino).

