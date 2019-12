Roma, furto e ricettazione ai danni delle Ferrovie: quattro arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro persone sono state arrestate dalla polizia Ferroviaria durante i controlli tra piazza dei Cinquecento e la stazione Termini. A finire in manette, sono stati due stranieri e due italiani, responsabili in concorso tra loro, di furto e ricettazione. Gli uomini della Polfer, su una segnalazione di Protezione Aziendale Rfi, sono intervenuti presso il magazzino di stoccaggio di materiali ferroviari, nella stazione di Salone, in quanto era stata notata la presenza di persone travisate all’interno della struttura. Arrivati sul posto i poliziotti, si sono appostati ed hanno visto delle persone allontanarsi con del materiale e dirigersi verso il vicino campo nomadi, dove hanno consegnato la refurtiva ad un’altra persona. A quel punto gli agenti hanno fatto ingresso nel campo e dopo aver recuperato il materiale ferroviario, per un valore di oltre 3mila euro, hanno arrestato i quattro.