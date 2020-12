Frascati, Grottaferrata e Rocca di Papa: messa di Natale alle 19

Nella diocesi di Frascati la tradizionale messa notturna di Natale si terrà alle 19 della vigilia. La decisione è arrivata dopo l’ultima riunione del Collegio dei Consultori e riguarderà i comuni di Frascati, Grottaferrata, Rocca Priora, Rocca di Papa, Monte Porzio, Monte Compatri e Colonna oltre a qualche frazione ai confini con Roma (come Pantano, Laghetto e Morena). La celebrazione serale, in genere a mezzanotte, è stata anticipata alle sette del pomeriggio. A Natale normale orario festivo. La scelta sull’orario, come spiega il vescovo Raffaello Martinelli, è stata presa «per accogliere la richiesta di molti fedeli: partecipare alla messa e poi cenare con genitori, figli e nipoti, tornando a casa entro l’iniziao del coprifuoco delle 22». Tra le raccomandazioni della diocesi: «Evitare le messe in streaming su internet». «Qualora alla celebrazioni in un determinato orario si verifichi un afflusso di persone superiore alla capienza stabilita per un carta chiesa – dice ancora Martinelli - si invitino le persone in sovrannumero ad accedere immediatamente a una chiesa attigua o a una sala parrocchiale, ove in contemporanea si celebri un’altra messa». Il vescovo chiede ai sacerdoti ad essere vicini alle famiglie in questo delicato periodo di pandemia, recandosi nelle case delle persone (nel rispetto delle norme sanitarie) «per assicurare la propria partecipazione alla sofferenza, la preghiera e la benedizione di Cristo».

