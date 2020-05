Fase 2 Roma, liberi tutti: da Fontana di Trevi al Pantheon in centro tanta gente (e poco distanziamento)

In bici ma anche a piedi: tutti per strada a passeggiar per le strade del centro di Roma. Fase 2 in centro strade sold out: difficile in alcune strade mantenere il distanziamento di almeno un metro. Tante famiglie, giovani, coppie: la mascherina resta per molti, non ancora per tutti, un must. Pienone davanti alla Fontana di Trevi ma anche al Pantheon. Le bici parcheggiate su un lato della piazza, una foto, un giretto e poi di nuovo in marcia. Traffico di pedoni e bici - tantissimi ciclisti senza mascherina - anche lungo via del Tritone, via del Corso fin verso i Fori.

Ultimo aggiornamento: 13:29

