Velletri, evade dai domiciliari per acquistare le sigarette al bar: arrestato

Non ha resistito. E' evaso dai domiciliari per andare a comprare le sigarette al bar. I carabinieri della stazione di Velletri hanno arrestato un 21enne per evasione. Il giovane è stato intercettato dai militari in strada, subito dopo essersi allontanato dall'abitazione senza autorizzazione, dove si trovava agli arresti domiciliari. Il 21enne, dopo essere stato bloccato, ha detto di essere uscito di casa per comprare le sigarette in un bar poco distante. Il giovane è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.