Esquilino, fermato il rapinatore delle anziane: è un tunisino

Ha aggredito un'anziana all’interno del portone condominiale insieme a due complici dopo averla sbattuta a terra e cinto una mano sul collo: le avevano rubato la borsa, l’orologio e le fedi nunziali. L'altro giorno gli agenti del Commissariato Viminale hanno arrestato W.A., tunisino di 34 anni, ritenuto responsabile di rapina aggravata in concorso con altri due individui rimasti al momento ignoti. Nel suo curriculum aveva già rapine nei confronti di anziane signore per le quali ha già scontato due condanne.



Gli agenti grazie all’esame delle immagini di videosorveglianza di un locale hanno iniziato ad investigare per poter risalire all’identificazione dei malviventi: hanno potuto osservare che 3 soggetti verosimilmente nord africani stavano fuggendo in direzione di Porta Maggiore. Il 17 febbraio i poliziotti sono riusciti a rintracciare – nei pressi della Stazione Termini – uno dei tre soggetti.



L’uomo, visti i gravi e concordanti indizi di colpevolezza, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e ieri, il Tribunale di Roma, in considerazione delle prove raccolte, ha convalidato l’adozione della misura precautelare disponendo nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

