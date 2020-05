Roma, rubate le ceneri di Elena Aubry, la mamma: «Non so più dove mettere un fiore»

Ultimo aggiornamento: 21:26

Rubate le ceneri dila motociclista dimorta a 26 anni il 6 maggio di due anni fa sull'Ostiense a causa di un incidente stradale causato dall'asfalto sconnesso. A denunciarlo la mammaCon lo sguardo atterrito annuncia, con una diretta Facebook, il furto delle ceneri della figlia. Accanto ha la sorella. «E' stato rubato anche un quaderno con i pensieri per Elena, cui tenevo molto».«Hannoe sono sparite le sue ceneri, qualcuno le ha rubate, è una cosa allucinante». Dopo la denuncia ai carabinieri, mamma Graziella ha fatto un appello: «Vi chiedo un aiuto, ci serve sapere se c'è qualcuno che dopo il 7 dicembre è stato da Elena e ha visto se era tutto a posto, questo per capire quando è avvenuto questo«Non avrà mai Elena con le sue ceneri. Elena vola alta nel cielo. Aiutatemi a trovare chi ha fatto una cosa così schifosa».«Qualcuno si è portato via le ceneri di Elena - ripete -Perdere un figlio è bruttissimo ma subire una cosa del genere non si può descrivere, non pensavo mai di dover affrontare anche questo» dice la mamma con le lacrime agli occhi.