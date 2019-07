Nigeriano fermato in auto per un controllo: nel portabagagli 25 chili di marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel corso di un controllo alla circolazione stradale nell’area della Stazione Tiburtina, i carabinieri della compagnia Parioli hanno arrestato un cittadino nigeriano di 31 anni, con precedenti e senza occupazione, regolare sul territorio Nazionale, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo straniero nel transitare in circonvallazione Tiburtina, alla guida di un’autovettura, è stato fermato. Dopo un primo accertamento dei documenti l’uomo ha spiegato ai militari di avere fretta e quindi di velocizzare il controllo. I militari hanno invece deciso di approfondire. A seguito della perquisizione veicolare, all’interno del portabagagli, i carabinieri hanno rinvenuto ben 25 chili di marijuana, suddivisi in 8 involucri di cellophane, sottoposti a sequestro. Dopo l’arresto il 31enne è stato portato in caserma e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso il carcere di Regina Coeli. L’auto e la droga sono stati sequestrati