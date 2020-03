Il cororonavirus non ferma lo spaccio: arrestato pusher in trasferta a Tor de' Schiavi

I carabinieri della compagnia Roma piazza Dante, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, anche per la verifica del rispetto delle misure urgenti imposte dal governo per il contenimento della diffusione del Covid-19, hanno arrestato un romano di 22 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Il ragazzo, residente a Guidonia, è stato sorpreso in via Tor dè Schiavi a bordo di un'auto mentre consegnava un involucro a un'altra persona che si è allontanata velocemente facendo perdere le proprie tracce. Il 22enne è stato bloccato e trovato in possesso di una decina di dosi di cocaina pronte per essere vendute e 190 euro in contanti. Nei suoi confronti è scattata anche la denuncia a per l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 650 C.P.) per aver lasciato il proprio domicilio in assenza dei motivi ammessi dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Poco dopo, i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma piazza Dante hanno controllato un cittadino romeno di 46 anni in strada, mentre camminava su piazza Sante Bargellini, zona Casal Bruciato. Ai militari, l'uomo ha riferito di essere uscito di casa per recarsi ad un vicino centro scommesse, ovviamente chiuso ed è stato denunciato per lo stesso reato.

