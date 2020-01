Droga, arrestato 41enne marocchino: nascondeva un chilo di hashish in camera da letto

Circa 1 chilo di hashish suddiviso in 15 panetti nascosti nella camera da letto, alcuni all’interno di un cuscino altri in uno zaino, oltre all'occorrente per il confezionamento delle dosi.



È questo il materiale che è stato sequestrato a M.B. 41enne marocchino arrestato martedì dalla Polizia di Stato in via Arpino, a Centocelle. Al momento dei controlli da parte degli agenti del commissariato Salario Parioli, l'uomo ha tentato di nascondere il suo domicilio ma gli investigatori, sicuri delle informazioni in loro possesso, hanno individuato l’appartamento facendo alcuni tentativi con un mazzo di chiavi trovato indosso al 41enne. Per l’uomo è scattato l’arresto, dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA