Albanese nascondeva in un box 150 chili di droga: arrestato dalla polizia a Torrevecchia

In un box in suo possesso sono stati trovati 100 chili di hashish, 40 di marijuana e altri tre chili di cocaina. La Sezione Narcotici della Squadra Mobile ha arrestato a Torrevecchia, in via Odoardo Giove, un 30enne di origine albanese, verosimilmente impegnato nella consegna di stupefacenti per conto di un’associazione criminale. Nel corso di una attività di contrasto al traffico di droga, gli investigatori, durante una serie di controlli nel quartiere Aurelio- Primavalle, dove ci sono varie piazze di spaccio, hanno notato l'albanese che cercava di occultare uno zaino all’interno del vano del proprio scooter.Insospettiti dalla reazione dell'immigrato, che si dava alla fuga, dopo un breve inseguimento lo hanno bloccato e la successiva perquisizione personale e dello zaino, consentiva di rinvenire e sequestrare 6 kg di hashish ed alcuni mazzi di chiavi. Gli uomini dell’antidroga, consci del fatto che il luogo di occultamento dello stupefacente era nei pressi, individuavano un box ubicato nello stabile da dove era stato visto uscire poco prima il cittadino albanese. All'interno hanno trovato il grosso quantitativo di droga. L’arrestato è stato portato in carcere a Regina Coeli.