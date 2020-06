Roma, Antonio Mura nuovo procuratore generale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È Antonio Mura il nuovo procuratore generale di Roma. La sua nomina è stata decisa all’unanimità dal plenum del Csm. Mura è attualmente procuratore generale di Venezia. Prende il posto di Giovanni Salvi, che dal novembre dello scorso anno è procuratore generale della Cassazione.In magistratura dal 1981, Mura è stato anche consigliere del Csm e dal 2014 al 2017 capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del ministero di via Arenula. Nel dicembre del 2017 è stato nominato Pg di Venezia, dove si è occupato dei ricorsi contro le dichiarazioni di insolvenza delle banche venete. Prima è stato sostituto procuratore generale in Cassazione e sul suo tavolo sono finiti importanti processi. Tra i tanti quelli sugli omicidi di Maurizio Gucci, della giornalista Ilaria Alpi e dell’operatore Miran Hrovatin, dei giudici Ciaccio Montalto e Rosario Livatino. Un lungo elenco che vede anche i giudizi sulla morte del piccolo Samuele Lorenzi a Cogne e sul crack Parmalat e il processo all’ex capo del Sisde, Bruno Contrada.In un tweet, il sindaco, Virginia Raggi, rivolge a Mura le sue congratulazioni. «A lui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per un compito complesso, che sono certa saprà affrontare con competenza e spirito di servizio».