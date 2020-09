Covid Roma, tutti i sacerdoti positivi nella parrocchia di San Gregorio Magno: messe sospese

Covid, a Roma tutti i sacerdoti della parrocchia di San Gregorio Magno di Piazza Certaldo sono risultati positivi e le messe sono state sospese. Don Stefano: «Fortunatamente stiamo bene, tutto è partito da una suora che aveva i sintomi. Speriamo di ricominciare presto a celebrare le funzioni».

Tutte le funzioni sospese, dunque, nella parrocchia di San Gregorio Magno di Piazza Certaldo a Roma, a causa della positività al Coronavirus di tutti e tre sacerdoti. Raggiunto telefonicamente dall'Adnkronos, il parroco don Stefano, uno dei tre sacerdoti positivi, dice: «Fortunatamente stiamo bene. Tutto è partito da una suora che aveva alcuni sintomi. Dopo aver fatto il tampone è risultata positiva. A quel punto c'è stato lo stesso esito per i due sacerdoti, mentre io ero negativo. Dopodiché, il 30 agosto, anch'io sono risultato positivo al primo tampone. Abbiamo fatto il secondo il 12 settembre e l'esito era lo stesso. Il prossimo lo faremo domani, siamo in contatto con l'Asl e sapremo il risultato verso martedì. Speriamo di essere negativi e di poter ricominciare a celebrare le messe, dopo aver sospeso tutto». Su Facebook la parrocchia ha comunicato ai fedeli che «la chiesa rimane comunque aperta per la preghiera dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 ma non saranno presenti i sacerdoti. Comunicheremo la ripresa appena ne avremo di nuovo la possibilità. Grazie a tutti».

