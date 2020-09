Covid, maestre positive, chiuse 5 sezioni alla scuola materna a Roma Nord

Maestre positive al Covid, chiuse 5 sezioni alla scuola materna a Roma Nord. Sono positive a Covid-19 due maestre della Scuola dell'infanzia comunale Zandonai, a Vigna Clara, Roma Nord, a pochi giorni dalla riapertura. Immediatamente è stata disposta la chiusura di 5 sezioni (A-B-C-D-G) fino al 9 ottobre 2020, «fatte salve ulteriori decisioni dell'Asl territorialmente competente», si legge sul sito del Comune capitolino.

Le famiglie degli alunni iscritti alle sezioni interessate, sono state avvisate telefonicamente ieri pomeriggio. I piccoli dovranno restare a casa in quarantena. Tutti i locali della materna, che ha riaperto il 24 settembre, sono stati sanificati e, dunque, le sezioni non coinvolte (E-F-H) oggi sono state riaperte.

Tutti in pista a ballare, senza mascherina, senza mantenere la distanza di sicurezza , senza alcun rispetto per gli altri, visto che ignorare le regole vuol dire mettere a rischio la vita dei più fragili. Decine i locali e le aree della movida controllati sabato sera dagli agenti della polizia locale per il rispetto della normativa per il contenimento del contagio da Covid-19.