Roma, cadono detriti su Corso Francia: ristretta la carreggiata

Cadono detriti dal cavalcavia di via Foro del Italico su Corso di Francia. Alle 11.15 circa è stato necessario disporre un restringimento di carreggiata su via del Foro Italico, su disposizione dei Vigili del fuoco, per consentire le verifiche tecniche da parte del personale del dipartimento Simu. Non si segnalano problemi a persone o automobili in transito. L'intervento interessa solo la corsia di destra in direzione via Salaria nel breve tratto da Corso di Francia alla Galleria Fleming. Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale gruppo Cassia sono sul posto per agevolare la viabilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA