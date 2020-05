Coronavirus, a piazza Ankara arriva il drive-in da 200 auto: al via dal primo luglio

Piazza Ankara sarà trasformata in un 1 luglio al 30 ottobre. Il progetto sta scaldando i motori, è proprio il caso di dirlo. Il mini-parlamento ha approvato la delibera e il bando sarà pubblicato entro il 23 maggio. L'annuncio è arrivato direttamente dalla presidente Francesca Del Bello: Al cinema in macchina. Almeno nel II Municipio.sarà trasformata in un drive-in da duecento macchine, che aprirà al pubblico dall'. Il progetto sta scaldando i motori, è proprio il caso di dirlo. Il mini-parlamento ha approvato lae il bando sarà pubblicato entro il 23 maggio. L'annuncio è arrivato direttamente dalla presidente Francesca Del Bello:

L’evento – annuncia – si terrà a piazzale Ankara dove un ampio spazio consentirà di vedere i film dalle proprie auto osservando il distanziamento sociale e contemplerà una programmazione per soddisfare tutte le fasce di età anche quella dei bambini e dei ragazzi





Fiera di Roma, Talenti, piazza Ankara o Ostia: a luglio al cinema ai drive in . L'area, presso la Stadio Flaminio, è stata scelta per accogliere almeno duecento vetture.

Si entrerà con uncalmierato, precisano dal Municipio, che può variare in base al numero di persone che sono in macchina. La delibera approvata in giunta punta, dunque, a realizzare il “Drive In Municipio Roma II” per «dare slancio ad un settore come quello del cinema fortemente penalizzato dal lockdown e per offrire una nuova opportunità culturale ai cittadini del territorio e di Roma». L'idea è di avviare il drive-in per l'estate, «appena le norme nazionali ce lo consentiranno», spiega Del Bello.La programmazione dei film sarà condivisa con il Municipio e dovrà avere un carattere socio-culturale pedagogico per famiglie e grande pubblico. Qualità, film d'autore, commedie e qualche blockbuster. Il bando, in via di pubblicazione, come spiegano dal Municipio, vuole incentivare il settore cinematografico in tutte le sue declinazioni con la proiezioni di. «Un’iniziativa che intende dare slancio anche alle attività commerciali che potranno somministrareda asporto sempre nel rispetto del distanziamento sociale e delle norme previste». Sarà previsto, infatti, un punto ristoro per il pubblico. I pop-corn, insomma, non mancheranno.