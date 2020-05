Visiere, segnaletica adesiva e igienizzanti: i mercati rionali di Roma ripartono in sicurezza grazie al Car

Presidi anti Covid-19 nei mercati di Roma. Un dono del Centro Agroalimentare di Roma. La distribuzione è iniziata questa mattina al Mercato di Val Melaina, in via Giovanni Conti 360. Con "Operazione Mercati", il Car metterà a disposizione di tutti gli operatori dei mercati che aderiranno all'iniziativa un kit completo di alcuni strumenti che possono facilitare le attività commerciali in sicurezza.

Il commercio di vicinato è quello che più di altri sta rischiando, costretto ad aprire tra mille difficoltà

. A Val Melaina sono state consegnate visiere trasparenti riutilizzabili per gli operatori, distributori per igienizzante per le mani da collocare all'ingresso del Mercato e adesivi calpestabili distanziatori per regolamentare l'accesso ai punti vendita e far rispettare il distanziamento sociale. C'erano l'assessore Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale Carlo Cafarotti, il presidente del CAR Valter Giammaria, il direttore generale del Car Fabio Massimo Pallottini, e il referente del Mercato di Val Melaina Fulvio Raparelli.



I Mercati della città di Roma che vorranno aderire a questa iniziativa potranno contattare il Car via mail (info@agroalimroma.it) entro il 30 maggio per prendere accordi sul materiale necessario e sulle modalità di consegna. Al momento, i Mercati rionali che, oltre a quello di Val Melaina, hanno aderito e che riceveranno nei prossimi giorni il materiale sono: Val D'Ossola, Casal de' Pazzi, Tiburtino Sud (Colli Aniene), Cinecittà Est, Laurentino, Casalotti, Irnerio, Primavalle II, Piazza San Cosimato, Torrespaccata II.

Avevamo annunciato – sottolinea il presidente Giammaria – durante le fasi più dure del lockdown che saremmo stati accanto ai Mercati della città per permettere loro di ripartire al meglio il prima possibile e continuare così a svolgere la loro fondamentale funzione per la cittadinanza. Oggi portiamo a compimento questo nostro impegno

.

Sappiamo bene – aggiunge Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del Car – quanto i Mercati rionali siano importanti nella filiera agroalimentare. Per questo, non potevamo rimanere fermi di fronte a questa situazione che li ha visti proseguire in maniera encomiabile, insieme agli operatori del Car, il proprio lavoro, ma allo stesso tempo subire le ripercussioni di questa pandemia. Come Mercato all'ingrosso della Capitale abbiamo il dovere di ascoltare quelle realtà che ricoprono il ruolo intermedio fra noi e i consumatori, e quindi dopo un attento confronto abbiamo stabilito che fornire questi strumenti fosse il modo migliore per permettere ai cittadini di ritornare a fare la spesa nei Mercati in tutta sicurezza, e quindi permettere a questo settore di ripartire definitivamente

.

Il Centro Agroalimentare di Roma - conclude Carlo Cafarotti, Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale - torna a supportare i nostri mercati, nella loro doppia funzione di garanzia d’approvvigionamento alimentare da un lato, e riferimento sociale dall’altro. Dotare i rionali di dispositivi igienico-sanitari e perimetrazioni per il distanziamento fisico, significa accelerare concretamente la ripartenza di queste realtà così importanti per i cittadini, dando un bel segnale di vicinanza agli operatori di settore. Con quest’iniziativa, il Car ci riconferma il volto solidale, operativo e virtuoso della nostra città

.

