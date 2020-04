Coronavirus, da Campidoglio via libera ai progetti dell'Estate Romana: «Si inizia da cessata emergenza»

Campidoglio al lavoro per l' Estate Romana : pronti i bandi per le manifestazioni che andranno in scena

C'è il via libera dalla Giunta Raggi per Eureka ed Estate Romana da cessata emergenza fino a fine 2020. Con l'approvazione della delibera presentata dall'Assessorato alla Crescita culturale, l'Amministrazione capitolina interviene per consentire, nei modi consentiti, lo svolgimento dei progetti che si aggiudicheranno i bandi Eureka! ed Estate Romana, in un periodo decorrente dal cessare delle esigenze di contrasto e contenimento dell'epidemia e fino al 31 dicembre 2020.

«Le edizioni 2020 di Eureka! ed Estate Romana si potranno fare da cessata emergenza fino a fine anno - dichiara il vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo- Gli operatori risultati idonei ai due bandi, potranno rimodulare l'offerta per renderla compatibile con il periodo e con le misure che saranno necessarie o non realizzarla se fosse impossibile, senza che questo abbia effetto sul diritto acquisito di realizzare i progetti nel 2021 e 2020 che resta confermato. Confermiamo così anche la possibilità di ricevere i contributi riconosciuti per il 2020 nella percentuale stabilita a fronte di costi effettivamente sostenuti per l'attività. È una delle misure che stiamo realizzando a quadro normativo ancora invariato, per mettere risorse a disposizione del lavoro degli operatori culturali e del contributo essenziale che danno con il loro lavoro a Roma e al suo sviluppo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«appena possibile», dalla fine dell'emergenza coronavirus. E si pensa anche all'autunno, con la rassegna-contenitore Eureka con il via libera ai bandi per progetti da allestire fino a dicembre 2020.