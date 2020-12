Illuminare un borgo a festa e nel contempo offrire l'opportunità a tutti i bambini di partecipare allo scambio dei regali di Natale. È quello che ha reso possibile il progetto di beneficenza Un Natale per tutti, con la raccolta e la consegna di doni a favore dei più piccoli. L'idea è venuta a Annalisa Minetti, che ha voluto così dimostrare la sua gratitudine verso la vita. Con il calare del sole e l'arrivo del tramonto, si sono accese le luminarie natalizie e il piccolo Borgo di San Vittorino si è trasformato come per magia in un luogo d'altri tempi.

Nella piazza centrale, anche grazie al suono dei campanelli, alle risate dei bambini felici e ai colori degli addobbi natalizi, la festa è iniziata non appena gli ambasciatori del Natale sono arrivati a bordo dei mezzi di Progetti del Cuore, colmi di regali. Ad affiancare ed aiutare l'ex Miss Lombardia, con un passato da vincitrice di Sanremo e che negli ultimi anni ha avuto la forza di trasformarsi diventando una sportiva e vincendo la medaglia di bronzo nei 1500 metri alle Paralimpiadi di Londra 2012, c'erano tanti amici e professionisti, tutti immancabilmente vestiti da Babbo Natale.

Chi con la barba e chi con il cappello rosso, hanno aiutato a consegnare i balocchi il produttore televisivo Nicola Vizzini, la cantante Manuela Villa che quest'anno ha pubblicato il suo ultimo singolo Sei nell'aria, l'attrice e scrittrice Claudia Conte, il campione di motociclismo Emiliano Malagoli, la modella Annalisa Guaresi e l'ex calciatore Angelo Paradiso. Il delicato compito di distribuire i doni è stato affidato a suor Enrica, che destreggiandosi tra mille urla di trepidazione e gridolini di gioia, ha messo i pacchi nelle mani di bimbi a dir poco felici. Tra gli organizzatori anche Francesco Caruso Litrico e Daniela Pozone.

L'appuntamento organizzato a Borgo di San Vittorino è stato solo il primo di una serie che vedrà coinvolti questi ambasciatori nelle vesti di gongolanti Babbi Natale. «Ma i protagonisti di questa iniziativa sono i bambini - ha dichiarato Minetti nominata Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana - Sono loro i veri ed unici protagonisti, pronti in tutte le Regioni ad aspettarci per ricevere un regalo». Un Natale per tutti, dopo il Lazio, prevede di portare gioia in altre zone d'Italia tra cui l'Umbria, il Molise e l'Abruzzo.



