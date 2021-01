Tutti lo chiamano già come "lo spazzacamino che viene dal freddo". Un uccellino che compie un lunghissimo viaggio, dall'Ungheria fino a Roma, per passare l'inverno tra le murature del Colosseo. Un inquilino stagionale ma assai affezionato al parco archeologico. E' il codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros). «Lo vediamo spesso sfrecciare in cerca di insetti, la coda come un lampo rosso che, nei maschi, contrasta con il grigio scuro del corpo», raccontano dal parco. Ancora una storia di animali nell'area archeologica centrale di Roma.

Proprio lui, lo spazzacamino dell'Anfiteatro Flavio è al centro del progetto "Spectio" avviato dalla direzione del parco (guidata da Alfonsina Russo e la responsabilità di Federica Rinaldi), mirato all‘osservazione e allo studio delle abitudini della fauna e soprattutto dell’avifauna locale con l'obiettivo di valorizzare questo patrimonio naturalistico. Non a caso, sulla zampa dello "spazzacamino" è stato applicato un anellino metallico: un identificativo dato da ornitologi che raccolgono i dati sull’avifauna migratoria. E sorpresa: «Grazie all’anello abbiamo scoperto che questo uccellino viene dall’Ungheria - raccontano dal parco - Probabilmente, dopo un’estate in Nord Europa, ha sentito il bisogno di passare l’inverno in un clima più mite, e ha scelto proprio il parco del Colosseo per assicurarsi protezione e ricche scorpacciate nei mesi più freddi».

Il gabbiano Emilio viaggia per 750 km per tornare a casa nel parco del Colosseo

Cuore del progetto è il protocollo d’intesa con Ornis Italica, associazione non profit già attiva da qualche anno nel parco archeologico del Colosseo per monitorare la vita dei gabbiani. «Proprio a partire da marzo 2020, in concomitanza con l’esplosione della pandemia, in tutto il mondo sono state osservate particolari reazioni della fauna selvatica al cambiamento di abitudini imposto all’uomo dal diffondersi del Coronavirus - spiegano gli esperti ornitologi - Seppur generata da una contingenza oltremodo drammatica, si tratta senza dubbio di un’occasione unica per registrare simultaneamente in tutto il mondo una serie di fenomeni di grande interesse per lo studio dell’impatto dell’uomo sulla fauna selavatica». Dopo il caso del gabbiano Emilio, che viaggia dalla Svizzera per 750 km per tornare in inverno al Colosseo, ecco che spicca il caso dello "spazzacamino" d'Ungheria.

