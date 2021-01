Un uomo di 57 anni, originario dello Sri Lanka, è stato trovato morto nella casa in cui viveva in affitto a Colleferro (Roma). A lanciare l'allarme sono stati i proprietari dell'abitazione che non lo vedevano da tempo. Non notandolo uscire né rientrare, e sapendo che soffriva di alcune patologie, si sono insospettiti e hanno chiamato i soccorsi. Quando i Vigili del Fuoco hanno aperto la porta dell'abitazione in via Achille Grandi hanno trovato il 57enne senza vita, nel letto. Il decesso risalirebbe ad almeno due giorni fa. Sul posto anche i carabinieri e il personale del 118. L'ipotesi è che la morte sia stata causata da un malore. Deceduto senza amici né parenti (alcuni di questi vivono a Londra), spetterà al Comune di Colleferro farsi carico della tumulazione.

