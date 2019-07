Roma, cocaina e hashish nascoste nell'intercapedine del bagno

I carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno arrestato due romani di 36 e 25 anni, entrambi nullafacenti e con precedenti, con l'accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari stavano controllando, appostati a pochi metri di distanza, i due poichè notati aggirarsi con fare sospetto e poi visti mentre si passavano di mano un involucro di plastica. In particolare il 36enne è stato visto cedere un involucro, che i militari hanno recuperato dopo il blitz, contenente 39 dosi di cocaina per un peso di circa 7 grammi, racchiusi in una busta in cellophane nera. Subito dopo i carabinieri hanno allargato le perquisizioni presso le abitazioni dei due che hanno permesso di rinvenire a casa del 36enne, ulteriori 35 grammi di cocaina e 2,8 di hashish, ben occultati in una intercapedine dello specchio del bagno, mentre la perquisizione nell'abitazione del 25enne ha dato esito negativo. La droga rinvenuta è stata sequestrata e i due trattenuti in caserma, a disposizione dell'Autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA