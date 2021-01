Roma, muore clochard alla Magliana: è l'undicesimo dall'inizio dell'inverno

Una donna italiana, 54 anni, clochard, è stata trovata morta in una baracca di fortuna. L’intervento dell’ambulanza è delle 15. Il dottore di bordo ha visto che ormai non c’era più nulla da fare. Si tratta dell’undicesimo barbone morto di freddo dall’inizio dell’inverno. E’ accaduto su un tratto di via della Magliana vicino al viadotto autostradale. Un posto abbandonato dove nella vegetazione c’era la baracca dove è stata trovata la donna. Sul posto è intervenuta la polizia ed il medico legale. L’ipotesi che sia morta di freddo è plausibile considerato che non ci sono segni di violenza almeno apparenti. Il corpo della donna è stato trovato supino in un giaciglio all’interno della baracca. Il corpo comunque è stato sottoposto all’autopsia che chiarirà la causa della morte.

