Roma, investì e uccise Nereo il cochard di Corso d'Italia: automobilista rischia processo

Nereo lo conoscevano tutti a Corso d'Italia. Il cane, i gatti, la bici, i romanzi d'amore che divorava uno dietro l'altro, quell'angolo a due passi da via Campania era la sua casa. Si fermavano in tanti a chiacchierare con lui, sempre gntile e sorridente. Il 7 gennaio scorso all'alba fu investito mentre attraversava la strada. E adesso rischia il processo per la donna che ha investito, uccidendolo, il clochard Gino Nereo Murari,73 anni. La procura ha notificato a Rosella De Luca, 56 anni, l'atto di conclusione delle indagini che di norma precede la richiesta di rinvio a giudizio. La donna era stata fermata alcuni giorni dopo grazie anche alle immagini di alcune telecamere presenti in zona che avevano ripreso le fasi dell'investimento. Nei confronti dell'indagata le accuse sono di omicidio stradale e omissione di soccorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA