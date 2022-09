Lariano, trovano civette intrappolate nella canna del camino: salvate dai proprietari di casa

Sentivano provenire dei rumori dal comignolo di casa, uno scricchiolio sempre più insistente. Poi, per una coppia di coniugi di Lariano, paese ai piedi dei Castelli Romani, è arrivata la dolce sorpresa. Due civette si erano intrufolate nella canna del caminetto e non riuscivano più ad uscire. I pennuti, sono stati recuperati dal proprietario di casa che li ha consegnati alle guardie dell’ente Parco regionale dei Castelli Romani, chiamati dopo aver scoperto che i due rapaci erano rimasti intrappolati sopra il tetto.

«Da una decina di giorni – racconta Silvano Torta, 50 anni e una squadra di bulldog da accudire nel giardino del suo villino in via di Colle Cagioli, appena fuori il centro cittadino – c’erano degli strani suoni, come un debole gracchiare e, cosi ho perforato il rosone del soffitto per vedere cosa ci fosse…..quando ho visto le due civette…tenere, accovacciate, una vicina all’altra,quasi mi sono quasi commosso, amiamo tantissimo gli animali e, non sapendo cosa fare per aiutarli, mi sono rivolto agli operatori del Parco». I due rapaci sono stati messi in sicurezza dall’ente competente che, accertate le loro buone condizioni, le ha liberate in una vicina zona boschiva.