Castelli, salgono i contagi ​tra il personale sanitario

Continuano a salire i contagi tra il personale sanitario della Asl Roma 6, ieri la comunicazione del responsabile della chirurgia dell'ospedale di Velletri, dottor Alessandro Cefaro, della sua positività al Covid e l'isolamento fiduciario in casa, il noto chirurgo è anche sindaco di Genazzano. Mentre qualche giorno fa, notizia appresa solo ieri, anche il dottor Roberto Corsi ex direttore sanitario dell'ospedale dei Castelli, da poco nominato dal dg Mostarda, come direttore sanitario aziendale è in quarantena da alcuni giorni a casa in isolamento fiduciario per aver contratto il virus . Al momento sta facendo le funzioni di direttore sanitario aziendale della Asl Roma6, tra le più colpite dalla pandemia, l'ex sindaco di Albano ed ex assessore regionale all'ambiente Marco Mattei . Salgono notevolmente i casi di contagio tra il personale sanitario in vari comuni dei Castelli e Litorale, a Velletri ben 8 sono stati negli ultimi giorni i medici e infermieri risultati positivi alla Sars Cov2, tra cui una giovane dottoressa del pronto soccorso di origine moldava che da marzo lavorava contro la pandemia, che si trova ora ricoverata in condizioni serie nella terapia intensiva dell'ospedale dei Castelli. Da ieri i medici di famiglia del territorio sono corsi in aiuto della Asl Roma 6 iniziando a fare i test tamponi rapidi nei loro spazi. Tra controlli, test tamponi a domicilio, nelle case di cura, ai drive in, con ospedali e pronto soccorsi strapieni, il sistema sanitario dei Castelli Romani è al collasso da diverse settimane.

