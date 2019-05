Roma, Casal de’ Pazzi, arrestata coppia: trovati in casa con 8 chili di droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati gli agenti del Reparto Volanti, ieri pomeriggio, nel passare in via Casal dei Pazzi, a controllare due uomini all’interno di un veicolo e scoprire chili di droga. Durante la perquisizione, a uno dei due, sono stati rinvenuti 2 frammenti di hashish per un peso di circa 11 grammi e 975 euro. Il controllo però è continuato nell’abitazione dell’uomo, identificato per F.A., romano di 39 anni, dove vive con la compagna M.E. romana di 42 anni. I poliziotti durante la perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato 5 buste contenenti marijuana per un peso di circa 900 grammi, nonché 100 panetti di hashish di diverse qualità per un peso di circa 8 chili. All’interno della camera da letto, invece, è stata rinvenuta la somma di 14.450 euro e due coltelli intrisi di stupefacente. La coppia, al termine degli accertamenti, è stata accompagnata negli uffici del Commissariato San Basilio dove è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.