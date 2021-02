Roma, cane e gatto abbandonati trovati feriti al parco: sono inseparabili, ora cercano casa insieme

Vivono insieme, anche di fronte alle difficoltà. Sono un cane e un gatto trovati nel parco della Cellulosa di Roma, quartiere Casalotti. Erano stati abbandonati e sono stati visti dai residenti della zona mentre portavano i loro animali a passeggio. I cittadini hanno allora iniziato a portagli da mangiare e a prendersi cura di loro.

L'intervento della Lega Nazionale del Cane

A diffondere la storia dei due animali è stata Emanuela Bignami, presidente della sezione di Ostia della Lega Nazionale del Cane. Si tratta di un cagnolino bianco e beige di taglia piccola e di un gatto bianco. Perché inseparabili? Perché quando un altro gatto del parco infastidiva il felino, il cane lo proteggeva.

Non è stato facile portarli via dal parco per poterli accudire e dargli le cure necessarie. Entrambi sono stati trovati infreddoliti e feriti. I volontari hanno allora costruito una finta gabbia per farli abituare. Erano diffidenti. E all'inizio non si lasciavano neanche accarezzare. Poi si sono lasciati portare in un luogo più sicuro.

I volontari cercano un'adozione condivisa

Ora i due inseparabili cercano casa. I volontari cercano persone che li vogliano adottare in coppia, perché sono rimasti sempre legati l'uno all'altro e non li vogliono dividere. In un periodo in cui le adozioni sono cresciute, potrebbero presto trovare casa. Come si legge nel post: «Un'amicizia così vera e profonda non può essere spezzata».

