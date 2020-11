Barca si capovolge sul lago di Bracciano, velisti salvati dai carabinieri

La barca, spinta dal forte vento, si è capovolta e i due velisti sono finiti in acqua. a salvarli la motovedetta255 dei Carabinieri di Bracciano, ieri verso mezzogiorno. Un intervento reso difficile dalle forti raffiche di vento che hanno raggiunto picchi di oltre trenta nodi. La segnalazione è giunta inizialmente presso la centrale operativa che ha subito allertato il personale del natante, impegnato costantemente in servizio di pronto intervento. Inizialmente i militari sono riusciti ad individuare la barca a vela, che come si dice in gergo tecnico aveva «scuffiato», sbalzando i due sportivi di origini romane in acqua; uno dei due era riuscito a rimanere aggrappato all'imbarcazione e appariva in buone condizioni di salute, tanto da fornire le prime informazioni sull'accaduto, in particolare sul secondo velista che invece era stato trascinato al largo dalla corrente e risultava disperso. Ci sono voluti venti minuti di ricerche per la motovedetta e non poca perizia nella navigazione, resa difficoltosa a causa delle onde, che peraltro non permettevano l'individuazione a distanza del disperso, prima che i militari riuscissero ad avvistare il disperso, iniziando le manovre di avvicinamento. Dopo aver issato a bordo l'uomo, ormai allo stremo delle forze per le basse temperature e i tentativi di vincere la corrente che l'aveva trascinato quasi al centro del lago, i militari hanno infine tratto in salvo anche il secondo velista, trasportandoli poi a terra dove li attendeva il personale del 118 preventivamente allertato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA