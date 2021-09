Covid Lazio, il bollettino del 30 settembre: 334 casi (182 a Roma) e 6 morti

Giovedì 30 Settembre 2021, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 16:32

Il bollettino di oggi nel Lazio: su 11.499 tamponi molecolari e 11.191 tamponi antigenici per un totale di 22.690 tamponi, si registrano 334 nuovi casi positivi al Covid (+59), in calo rispetto a giovedì 23 settembre (-38), 6 i decessi (+2), 382 i ricoverati (-7), 59 le terapie intensive (-1) e 375 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,4%. I casi a Roma città sono a quota 182. Rt e incidenza rimangono stabili. Bassa la pressione sulla rete ospedaliera.

Asl Roma 1: 66 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 2: 86 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 3: 30 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 4: 20 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 29 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 6: 28 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 75 nuovi casi:

Asl di Frosinone: si registrano 32 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 20 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti: si registrano 8 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 15 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.





Vaccini over 80 dose di richiamo Covid: partite questa notte le prenotazioni della terza dose di richiamo del vaccino anti Covid nel Lazio. Sono oltre 10mila le prenotazioni effettuate dagli over 80 che hanno ricevuto la seconda dose entro il 31 marzo 2021.

Prenotazioni qui inserendo il numero della tessera sanitaria, e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole può fare la terza dose del richiamo dal proprio Medico anche di famiglia contattandolo direttamente.

Terza dose: nel Lazio la dose di richiamo è già stata somministrata ad oltre 10mila utenti super fragili (dializzati e trapiantati).

Campagna vaccinale: Oltre l’82% della popolazione over 12 e l’88% della popolazione over 18 hanno chiuso il percorso vaccinale.

Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa.

Vaccino antinfluenzale: al via dalla prima settimana di ottobre. Gratuito per gli over 65, per le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, e i donatori di sangue. Contattare il proprio Medico di famiglia a partire dalla prima settimana di ottobre.

Esenzioni ticket: visto il protrarsi dello stato di emergenza in relazione al Covid-19, la Regione Lazio ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la scadenza del rilascio del certificato di esenzione per reddito E01, E02, E03, E04 e per esenzione per patologia. Resta fermo l’obbligo degli assistiti di comunicare all’Azienda sanitaria di appartenenza eventuali variazioni intervenute.