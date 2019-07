Roma, due gemellini di 2 anni rimangono chiusi in auto, salvati dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di panico, questa mattina, in un garage di uno stabile in via Filippo Vassalli 41 in zona Aurelio. Due gemellini, di circa due anni, sono rimasti chiusi dentro la macchina dei genitori, mentre la mamma era scesa un attimo per mettere il passeggino nel bagaglio. Forse per gioco o solo per curiosità uno dei due bimbi ha spinto il tasto di chiusura delle porte, con le chiavi della macchina dentro l'abitacolo. La madre presa dal panico ha subito chiamato le Forze dell'Ordine che sono arrivate nel minore tempo possibile.I Vigili del Fuoco hanno provveduto, quindi, a rompere un finestrino della macchina e a tirar fuori i minori, rimasti calmi per tutto il tempo, che, una volta al sicuro fra le braccia dei genitori, si sono lasciati andare ad un pianto liberatorio.