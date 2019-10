Autobus contro albero a Roma, una passeggera: «Un boato, poi i vetri sono scoppiati»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono seduti su delle sedie messe a bordo strada dal collegio pontificio: cinque di loro sono stati portati in ospedale in codice rosso. Ancora sotto choc perché l'autobus sul quale viaggiavano si è schiantato contro un albero sulla Cassia, a Roma. Anna, 25 anni, è tra i feriti. «Ero nella parte posteriore dell'autobus ero salita alla fermata di Grottarossa - dice - dopo la fermata di San Godenzo la strada era abbastanza libera all'improvviso ho sentito un forte rumore e mi è venuta addosso tutta la gente sull'autobus i vetri sono scoppiati e ci sono venuti tutti in faccia. Non so cosa sia accaduto se l'autista ha avuto un colpo di sonno o se l'autobus è scivolato sulla strada bagnata all'inizio abbiamo anche pensato che ci fosse crollato addosso un albero invece era il bus che era andato addosso alla pianta».Erminia, 61 anni, non riesce a muovere la spalla e ha una contusione sopra l'occhio: «Ero seduta sulla parte centrale della autobus accanto al finestrino, stavo parlando con un'amica quando all'improvviso abbiamo sentito un botto fortissimo e ci sono piovuti vetri sulla testa. Si è creato subito il panico, gente che urlava, non ricordo neanche se sono scesa da sola o se mi hanno aiutato a scendere».