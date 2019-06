Roma, brucia un altro autobus. Panico a Cornelia: «Guasto all'impianto anti-incendio»

Il conteggio dei bus in fumo o incendiati, dall'inizio dell'anno, è arrivato a quota dodici. Ieri mattina, poco prima delle 8, un mezzo in servizio sulla circonvallazione Cornelia, in zona Aurelio, ha cominciato d'improvviso a sprigionare un gran fumo. I tecnici dell'Atac sono al lavoro per verificare le cause dell'incidente: secondo alcuni di tratterebbe della polvere del sistema di spegnimento che si aziona in automatico in momenti di pericolo, come avvenuto anche la scorsa settimana in via del Corso.

Non è il primo caso di autobus del servizio di trasporto pubblico in panne o con grossi problemi sulla circonvallazione Cornelia: nel 2017 una vettura era andata a fuoco proprio nello stesso punto del guasto di ieri mattina. A fine maggio dello scorso anno, invece, un principio d'incendio si è registrato a meno di cinquanta metri da lì.

LA SERIE

Prima di quello di ieri, come detto, erano stati undici i mezzi dell'Atac ad avere avuto problemi di questo tipo. Gli ultimi, a fine maggio, sono stati due bus elettrici di quelli recentemente rimessi in strada nel centro storico sulla linea 119, che collega piazza del Popolo con piazza Venezia. Se l'Atac sottolinea come il numero di mezzi andati a fuoco si sia dimezzato nel giro di un anno, il fenomeno continua a destare forti preoccupazioni tra autisti e passeggeri, oltre che l'ironia dei social network, dove è stata coniata l'espressione flambus.

Nel 2018 sono stati 25 complessivamente i bus che hanno subito incendi, di piccola o grande entità. Sulla serie di incidenti sono state aperte alcune inchieste da parte della Procura, oltre a verifiche interne dell'azienda di via Prenestina, per cercare di capire i motivi della recrudescenza di queste situazioni.



