Roma, autobus in fiamme alla Farnesina

Paura sul bus. Un pullman Atac della linea 188, per ragioni ancora da stabilire, intorno alle 12.30 è andato a fuoco nella parte posteriore mentre percorreva via degli Orti della Farnesina. «L'autista - comunica Atac - è intervenuto utilizzando l'estintore in dotazione e poi ha chiamato i vigili del fuoco. Non ci sono state conseguenze per le persone. La vettura, parzialmente danneggiata, era in servizio da 15 anni».

Ultimo aggiornamento: 15:35

