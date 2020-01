Spacciavano droga ad una ragazza, violando il divieto di dimora. Arrestati due pusher senegalesi

Spacciavano al Pigneto ad una ragazza, violando più volte il divieto di dimora. Sono finiti di nuovo in manette due pusher senegalesi. Arrestati a novembre scorso mentre al Pigneto vendevano dosi di marijuana a una ragazza, due senegalesi di 38 e 39 anni sono stati arrestati ancora una volta dai carabinieri di Casalbertone per aver violato il divieto di dimora nel Comune di Roma. Ieri pomeriggio, infatti, i militari li hanno sorpresi in via Ascoli Piceno, sempre al Pigneto, notificandogli l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha sostituito il divieto di dimora con la custodia cautelare in carcere. © RIPRODUZIONE RISERVATA