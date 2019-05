Roma, ambulanti molestavano turisti a Monti: cinque denunciati

Venditori abusivi molestavano i turisti a Monti. Chiedevano insistentemente elemosina e cercavano di costringere i passanti ad acquistare i loro prodotti. I cinque ambulanti sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia Roma Centro impegnati in un’attività anti-degrado a Monti. Il bilancio dell’operazione è di una persona arrestata e 9 denunciate. In manette è finito un 36enne del Perù, senza fissa dimora, con l’accusa di ricettazione: è stato trovato in possesso di 2 cellulari risultati rubati e di 615 euro. A rubarli era stata la fidanzata.

Denunciate anche altre 3 persone: una 14enne nomade, domiciliata presso l’insediamento di Castel Romano, perché sorpresa a derubare una turista cinese nei pressi della fontana di Trevi; una 38enne di Roma e un 20enne egiziano, controllati presso i giardini “Luigi Einaudi”, e trovati in possesso, rispettivamente, di alcune dosi di eroina e un flacone di metadone, e di 13 dosi di hashish.

