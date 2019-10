Roma, borsone abbandonato in via del Tritone: artificieri sul posto, allarme rientrato

Un borsone abbandonato in via del Tritone, in pieno centro di Roma, ha fatto scattare stamattina poco dopo le 9 un allarme bomba. La borsa è stata rinvenuta all'incrocio con via dei due Macelli, proprio di fronte all'ingresso del negozio Sephora. Sul posto gli agenti di Polizia e Polizia di Roma Capitale, che hanno delimitato l'area in attesa dell'arrivo degli artificieri. I dipendenti di Sephora si sono barricati all'interno del negozio. Dopo aver controllato il borsone sospetto, gli artificieri hanno fatto rientrare l'allarme: all'interno c'erano solo abiti.



Ultimo aggiornamento: 10:13

