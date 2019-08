Roma, «c'è una bomba»: allarme in una banca di piazzale Flaminio

Paura a piazzale Flamincio. «C'è una bomba». E ancora: «C'è una bomba, scappate». Due telefonate a distanza ravvicinata pervenute al centralino della Banca Popolare di Milano hanno fatto scattare l'allerta esplosivo nella filiale dell'istituto di credito in piazzale Flaminio.



Immediatamente il vicedirettore, alle 10.34, ha telefonato al numero unico di emergenza. Sul posto sono in corso le bonifiche degli artificieri della polizia. In campo le unità cinofile e gli agenti delle Volanti della questura, dei commissariati Salario, Villa Glori, Castro Pretorio. La zona è trasennata.